Попытки вакцинироваться на основании распоряжения властей заканчиваются отказом медработников - врач

Некоторые люди, приходя в пункт вакцинации, вносили изменения в подписываемый документ. Они отмечали, что вакцинируются не добровольно, а на основании распоряжения властей. В этом случае врачи отказывались им делать прививки. Об этом заявил председатель Санкт-Петербургской ассоциации медработников, доктор медицинских наук, профессор Александр Редько.

"Они приходили и зачеркивали слова о добровольности. А вместо них дописывали "по распоряжению номер такой-то". После этого граждане получали ответ от сотрудников в духе: "Все, мы вам ничего не делаем". Фактически это получался отказ медицинских работников в проведении процедуры гражданину", - цитирует его ОСН.

Возникает интересная коллизия. Граждан заставляют вакцинироваться, грозя отстранить от работы за невыполнение распоряжений властей, но проводить вакцинацию на основании таких распоряжений отказываются. Формально все люди, пришедшие на вакцинацию и подписавшие соответствующие документы, пришли туда добровольно. Получается, все-таки можно не вакцинироваться?

Юрист, генеральный директор ООО "Юридическая компания "Статус права" Виктория Елисеева, которая ведет такие дела, отмечает, что, по ее опыту, примерно в 70% случаев, когда работник пишет мотивированный отказ от вакцинации, его больше не трогают. Только в редких случаях после отказа продолжается давление. В том числе используются уведомления, что с такого-то числа невакцинированные будут отстранены. Она советует не поддаваться на это и требовать исключительно приказа руководства об отстранении. Но чаще всего до него дело так и не доходит. В том числе это касается даже тех, кто входит в правительственный перечень работ, требующих обязательного проведения прививок, включая врачей и учителей. Возможно, это означает, что объявленная "обязательная вакцинация" является скорее формой принуждения к "добровольным" прививкам, чем реальным обязательством граждан.