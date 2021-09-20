20 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

На довыборах в райсоветы Челябинска побеждают кандидаты от "Справедливой России" и самовыдвиженцы

В Челябинске подводят итоги дополнительных выборов в районные советы Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

На довыборах в Курчатовский райсовет победу одерживает самовыдвиженец Вячеслав Ершов. Ранее он уже был председателем совета депутатов Курчатовского района Челябинска, но в сентябре 2020 года был избран депутатом ЗСО. В июне текущего года он сложил полномочия депутата.

В Металлургическом районе, по предварительным данным, на довыборах в райсовет больше всего голосов получил кандидат от "ЕР" Андрей Першин.

В Центральном районе, по предварительным данным, побеждает самовыдвиженец Ирина Гладышева.

В Ленинском районе избирали двух депутатов. Мандаты, по предварительным данным, получили кандидаты от "Справедливой России – За правду" Ирина Полянских и Александр Грамачков.

В Калининском районе депутатов выбирали по четырем округам. По предварительным данным, большинство голосов набрали Илья Пермяков ("Справедливая Россия"), Анна Мадаминова (СР), Всеволод Иткис (самовыдвиженец) и Дмитрий Иванов (СР).

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Теги: райсовет, довыборы, кандидаты,



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