20 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

Нарушений не допущено: в свердловской полиции подвели итоги выборов

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги обеспечения охраны порядка во время подготовки и проведения выборов 17-19 сентября.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники органов внутренних дел гарнизона с поставленной задачей справились в полном объеме. Нарушений действующего законодательства о выборах на избирательных участках, которые находились под круглосуточной охраной полиции, не допущено.

"Для проведения голосования в 94-х муниципальных образованиях региона было сформировано 2 тыс. 486 постоянных участковых избирательных комиссий, размещенных на 2 тыс. 60 объектах, а также 38 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. 17, 18 и 19 сентября задействовалось 13 тыс. 164 представителей МВД, 500 курсантов УрЮИ МВД России, 2 тыс. 252 сотрудника ЧОП и 503 члена ДНД. На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил и средств, но, к счастью, он не потребовался. В понедельник, 20 сентября, начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на селекторном совещании выразил благодарность личному составу, который задействовался в этот период для безопасности граждан", - отметил полковник Горелых.

По его словам, работа гарнизона велась в соответствии с эпидемиологической обстановкой и использованием средств индивидуальной защиты. Также применялись металлоискатели в целях антитеррористической безопасности объектов.

Напомним, что в Свердловской области уже подвели предварительные итоги выборов в Госдуму в одномандатных округах и Законодательное собрание региона.

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Теги: полиция, выборы, итоги, МВД



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