20 Сентября 2021
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Политика В России
Акция у Вечного огня 23 февраля (2021) | Фото: Накануне.RU

КПРФ побеждает "Единую Россию" в трех российских регионах

По предварительным данным подсчета голосов, КПРФ обходит "Единую Россию" на выборах в трех регионах – Ненецком автономном округе, Якутии и Хабаровском крае.

Также очень близки к победе коммунисты были в Ульяновской и Сахалинской областях, но все же и по партийным спискам, и по одномандатникам там пока побеждают "единороссы".

В НАО после подсчета 100% бюллетеней первое место у КПРФ с 31,98% "Единая Россия" отстает с 29,06%, третье место у ЛДПР – 11,19%.

В Хабаровском крае на момент обработки 99% бюллетеней КПРФ набирает 26,51%, "Единая Россия" – 24,50%, ЛДПР – 16,19%. 5-процентный порог преодолели партии "Новые люди" - 7,72%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,45%", "Партия пенсионеров" - 5,74%.

Наконец, в Якутии у КПРФ 35,15% после подсчета 100% бюллетеней. У "Единой России" 33,22%, третье место в республике занимает партия "Новые люди" с 9,87%.

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Теги: кпрф, единая россия, регионы, выборы в госдуму



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