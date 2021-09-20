КПРФ побеждает "Единую Россию" в трех российских регионах

По предварительным данным подсчета голосов, КПРФ обходит "Единую Россию" на выборах в трех регионах – Ненецком автономном округе, Якутии и Хабаровском крае.

Также очень близки к победе коммунисты были в Ульяновской и Сахалинской областях, но все же и по партийным спискам, и по одномандатникам там пока побеждают "единороссы".

В НАО после подсчета 100% бюллетеней первое место у КПРФ с 31,98% "Единая Россия" отстает с 29,06%, третье место у ЛДПР – 11,19%.

В Хабаровском крае на момент обработки 99% бюллетеней КПРФ набирает 26,51%, "Единая Россия" – 24,50%, ЛДПР – 16,19%. 5-процентный порог преодолели партии "Новые люди" - 7,72%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,45%", "Партия пенсионеров" - 5,74%.

Наконец, в Якутии у КПРФ 35,15% после подсчета 100% бюллетеней. У "Единой России" 33,22%, третье место в республике занимает партия "Новые люди" с 9,87%.