Володин лидирует на выборах в Госдуму в Саратовском округе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") лидирует на выборах Саратовском одномандатном округе №163.

По информации ЦИК, после подсчета 71,71% протоколов Володин набирает 74,3% голосов.

На втором месте представитель КПРФ Александр Анидалов – у него 14,64%.

Сам Володин признался в любви к саратовцам в Telegram-канале "Володин. Саратов" и поблагодарил их за поддержку. "Всегда с вами. Я вас люблю", - сказал он.

Несостоявшийся соперник Володина — представитель КПРФ Николай Бондаренко, по предварительным итогам, проигрывает выборы в Балашовском одномандатном округе (№ 165).

Наибольшее количество голосов у Андрея Воробьева ("Единая Россия") - 48,2%, следом идет Бондаренко — 33,6%, за ним Олег Мещеряков (ЛДПР) — 3,3%.

Напомним, до съезда КПРФ в регионе не исключалось, что Володин и Бондаренко могут выдвинуться по одному округу. Но в июне стало известно, что непосредственным соперником нынешнего спикера Госдумы на выборах станет лидер фракции КПРФ в саратовской областной думе Александр Анидалов.