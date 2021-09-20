20 Сентября 2021
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Общество В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Попова потребовала "привести лицо в правильное состояние"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала тех, кто на выборах имел "неправильное состояние лица", то есть без маски.

"К сожалению, не все и не всегда, даже в этом зале далеко не все, сидят в масках, как было бы правильно. Я вижу светлые лица, но вижу их полностью. И я бы очень попросила всех привести лицо в то правильное состояние, которое прописано в требованиях", - заявила Попова.

То есть иметь открытое лицо - это неправильно, считает чиновница, а правильно его скрывать. Показательно, что почти все СМИ "не заметили" этого высказывания Поповой.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев отреагировал с иронией, написав: "Вы тоже отвращаете от себя Анну Попову, показывая лицо полностью?" Также он добавил строки:

"Сидит милый на крыльце

С выраженьем на лице.

Выражает то лицо,

Чем садятся на крыльцо".

По его наблюдениям, у некоторых чиновников именно такое состояние лица является правильным.

Формально Попова потребовала надеть маски, но ее косноязычное выражение показывает отношение к гражданам.

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Теги: анна попова, маски



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