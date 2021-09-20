Действующий депутат пермской гордумы Надежда Агишева проиграла выборы

Действующий депутат пермской гордумы по округу №11 Надежда Агишева проиграла выборы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ее обошла депутат заксобрания от "Единой России" Татьяна Шестакова. По итогам обработки 100% протоколов у Агишевой - 18,24% голосов, у Шестаковой - 26,02%.

В пермскую гордуму Надежда Агишева прошла от партии "Яблоко". В этот раз депутат избиралась в порядке самовыдвижения

Отметим, что ранее депутатом по этому округу был Александр Буторин, который баллотировался в заксобрание по округу №5 (и одерживает победу). А округ №5 как раз представляла Шестакова. Также она возглавляет региональную группу "Чайковская 22" на выборах в заксобрание.



