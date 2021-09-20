20 Сентября 2021
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старые футбольные ворота (2016) | Фото: prokuratura.ur.ru

Мэрия уральского города заплатит 200 тысяч ребенку, на которого упали футбольные ворота

Мэрия уральского города Алапаевск заплатит компенсацию морального вреда за травму ребенка, на которого упали ворота.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, травмы подросток получил на детской площадке: во время игры на него упали футбольные ворота, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Юноша был госпитализирован в медучреждение, где проходил длительное лечение.

Проверка показала, что данная детская площадка является бесхозной и в реестре собственности Алапаевска не значится. Тогда прокуратура внесла представление главе городской администрации с требованием принять игровое оборудование площадки в муниципальную собственность.

Также надзорное ведомство направило иск в суд о взыскании с администрации Алапаевска компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. По решению суда с мэрии взыскано 200 тысяч рублей.

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Теги: ворота, упали, ребенок, компенсация



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