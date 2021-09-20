Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов

Россиянам смогут списать долги до 1,6 миллиарда рублей в рамках механизма внесудебного банкротства. Как пишут "Известия", об этом заявил заместитель министра экономического развития (МЭР) Илья Торосов.

Он указал, что в первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений. По 5 тысячам из них начата процедура внесудебного банкротства. На данный момент 2,5 тысячи россиян признаны банкротами.

По словам Торосова, результаты говорят о том, что новый институт банкротства состоялся.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года количество банкротств физлиц в России выросло в 1,8 раза – до 105,9 тыс. случаев.

В первом полугодии 2020 года эта цифра составляла всего 58,7 тыс., в 2019-м – 39 тыс. таким образом, прирост количества процедур в первом полугодии 2021 года к аналогичному периоду прошлого года составил 80%.

Эксперты отмечают, что рост банкротств связан с ухудшением платежеспособности населения на фоне кризиса, но свою лепту вносит и принятие в обществе самой процедуры банкротства.