На выборах депутатов думы Югры лидирует "Единая Россия"

"Родина" и "Российская партия социальной справедливости" не смогли, согласно этим данным, преодолеть барьер в 5%.

По данным избирательной комиссии округа на 5.00, "Единая Россия" получила поддержку 32,09% избирателей, КПРФ – 20,11%, ЛДПР – 13,99%, "Партия пенсионеров" – 9,13%, "Справедливая Россия – за правду" – 9,03%, "Коммунисты России" – 5,27%.

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