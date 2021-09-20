20 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

На выборах депутатов думы Югры лидирует "Единая Россия"

Озвучены предварительные итоги выборов депутатов думы Югры, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По данным избирательной комиссии округа на 5.00, "Единая Россия" получила поддержку 32,09% избирателей, КПРФ – 20,11%, ЛДПР – 13,99%, "Партия пенсионеров" – 9,13%, "Справедливая Россия – за правду" – 9,03%, "Коммунисты России" – 5,27%.

"Родина" и "Российская партия социальной справедливости" не смогли, согласно этим данным, преодолеть барьер в 5%.

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Теги: выборы, Югра



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