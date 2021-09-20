На трассе Пермь - Екатеринбург столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб

На Пермском тракте накануне вечером произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков - "КАМАЗ" и "Scania". Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель второго большегруза погиб на месте, водитель "КАМАЗа" вместе с пассажиром "Scania" госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Инцидент произошел на трассе Пермь - Екатеринбург. По неустановленной причине, двигаясь со стороны Перми, водитель "КАМАЗа" выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб со вторым автомобилем с полуприцепом. Выживший водитель получил многочисленные переломы и вместе с пассажиром второго авто был отправлен в больницу Бисерти.