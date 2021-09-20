В гонке за кресло пензенского губернатора лидирует Мельниченко

Врио губернатора Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует в выборах главы региона после обработки 99,16% протоколов.

Как сообщил облизбирком в Twitter, он набрал 72,42% голосов.

На втором месте – Олег Шаляпин (КПРФ) с 12,32% голосов.

Далее следуют Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") - 5,68%, Александр Васильев (ЛДПР) - 5,65% голосов, Петр Чугай ("Партия пенсионеров") - 2,31%.

Явка на выборах губернатора в Пензенской области составила 57,10%.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Ранее Следственный комитет предъявил Белозерцеву обвинение в получении взятки, вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять фигурантов, в том числе известный предприниматель Борис Шпигель.

Выборы нового губернатора региона назначили на ближайший единый день голосования – 19 сентября. Врио главы области стал Мельниченко. С 2017 года он являлся сенатором от региона.