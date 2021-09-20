20 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин (2021) | Фото: Telegram-канал Красная москва

Московские коммунисты вечером собирают "народное обсуждение итогов выборов"

Московские коммунисты намерены сегодня вечером провести "народное обсуждение итогов выборов".

"Вы видите при многочисленных нарушениях, что в одномандатном округе народный, единый от оппозиции кандидат от КПРФ побеждает по очному голосованию, но имеет низкий результат по ДЭГ (дистанционное электронное голосование – прим. ред.), и это не один частный случай, такое по всей Москве. Дистанционные фальсификации - это тотальное нарушение, массовый подкуп избирателей и попытка обмануть нас с вами, чтобы потом систематически продолжать обирать до нитки! Мы не согласимся с его результатами! Выходите вместе с нами бороться за свои права!" – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале главы столичной ячейки КПРФ Валерия Рашкина.

По предварительным данным, в 196-м одномандатном округе, где баллотировался Рашкин, побеждает выдвиженец "Единой России" Тимофей Баженов (39,2%), а коммунист занимает только второе место (22,6%). Во время подсчета данных с очного голосования Рашкин лидировал почти на всех УИКах. Похожая ситуация и в других округах, где по очным результатам лидировали оппозиционные кандидаты, но после начала внесения данных ДЭГ картина кардинально менялась.

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Теги: кпрф, валерий рашкин, пушкинская площадь, выборы в госдуму



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