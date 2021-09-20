20 Сентября 2021
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Политика Курганская область
выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области "ЕР" ухудшила показатели - не смогла набрать 40%

По одномандатному округу в Курганской области на выборах в Госдуму, по предварительным данным, побеждает действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков. За него проголосовало 77 тыс. 611 избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Второе место у лидера курганских коммунистов Виктора Зырянова, набравшего 36 тыс. 783 голосов избирателей. За координатора Курганского отделения ЛДПР Юрия Ярушина проголосовали 19 тыс. 341 избирателей.

По федеральному избирательному округу, по предварительным данным, больше всего голосов набирает партия "Единая Россия", 38,26%. На втором месте КПРФ с результатом 22,99%. ЛДПР получат 12,40%.

9,43% голосов избирателей у партии "Справедливая Россия – За правду".

Смогла преодолеть пятипроцентный барьер партия "Новые люди". За нее в Курганской области проголосовали 5,95% избирателей. Остальные партии набрали менее 5%.

Напомним, в 2016 году "ЕР" в Курганской области набрала 41,56%.

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Теги: выборы в Госдуму, Единая Россия, Новые люди, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия,



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