20 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
котельная, ТеплоРесурс (2019) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области отопление включили в 80% многоквартирных домов

На утро 20 сентября тепло в Свердловской области получили 80% многоквартирных домов и более 97,5% объектов социальной сферы. Такие оперативные данные привели в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, полностью включили тепло более чем в 60 муниципалитетах. В целом по региону отапливается 74,4 миллиона квадратных метров жилья и 5 тыс. 898 учреждений соцкультбыта. Это 1 тыс. 75 школ, 1 тыс. 679 детских садов, 1 тыс. 71 объект здравоохранения, 1 тыс. 124 учреждения культуры, 152 интерната и 797 прочих учреждений социальной сферы.

На 100% подключение жилого фонда обеспечено в 62 муниципальных образованиях Среднего Урала, а соцкультбыта – в 74. В Екатеринбурге на сегодняшний день отапливается 63,4% жилых домов и 93% объектов социальной сферы.

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Теги: отопление, дома, подключение, ЖКХ, Свердловская область



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