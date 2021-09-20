20 Сентября 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюменскую областную думу могут пройти пять партий

По предварительным результатам голосования, в Тюменскую областную думу могут пройти депутаты пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным системы ГАС-Выборы, "Единая Россия" набирает 53,84%, КПРФ - 11,24%, ЛДПР - 10,41%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,20%, "Новые люди" - 5,35%.

Напомним, ранее КПРФ сообщали о том, что в думу могут пройти семь партий. Помимо указанных, "Коммунисты России" и "Партия пенсионеров". Однако расклад изменился и у этих партий оказалось меньше 5% голосов. Не прошла барьер и "Партия Роста".

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Теги: выборы, голосование, итоги, партия, тюменская областная дума



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