На выборах в ЗакСО "ЕР" серьезно ухудшила результат по сравнению с 2016 годом

Избирательная комиссия Свердловской области назвала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания региона по единому округу.

Как сообщается на официальном сайте избиркома, больше всех набрала партия "Единая Россия", у которой 36,11% голосов. Далее идут КПРФ (23,06%), "Справедливая Россия – За правду" (14,27%) и ЛДПР (9,81%).

Менее 10% набрали "Новые люди" (8,72%), "Яблоко" (2,39%), "Зеленая альтернатива" (1,23%) и "Партия роста" (0,67%).

Вместе с тем, можно констатировать, что "ЕР" значительно ухудшила результат, в 2016 году на выборах в заксобрание партия власти набрала 40,26%.