На довыборах в южноуральское ЗСО побеждает директор Челябинского цинкового завода

На дополнительных выборах в Законодательное собрание Челябинской области по Курчатовскому одномандатному округу, по предварительным данным, побеждает кандидат от "Единой России", директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт, передает корреспондент Накануне.RU.

За кандидата проголосовало 6 тыс. 87 избирателей.

На втором месте кандидат от "Справедливой России – За правду" Гузель Волошина. Она набрала 5 тыс. 812 голосов. На третьем месте коммунист Александр Андреев (4 тыс. 721 голос).

Напомним, в июне депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова.