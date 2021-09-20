20 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области в четырех из пяти округах на выборах в Госдуму побеждают "единороссы"

В четырех из пяти одномандатных округах в Челябинской области на выборах в Госдуму, по предварительным данным, побеждают кандидаты от "Единой России". В Коркинском округе больше всего голосов набирает лидер южноуральского отделения "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартург, передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинском одномандатном округе, по предварительным данным, за "единоросса" Владимира Павлова проголосовало 64 тыс. 642 избирателя. На втором месте – кандидат от "Справедливой России – За правду" Василий Швецов, за него свой голос отдали 32 тыс. 125 человек.

В Металлургическом районе за кандидата от "ЕР" Владимира Бурматова проголосовали 91 тыс. 137 избирателей. Второе место получил лидер южноуральских коммунистов Игорь Егоров (24 тыс. 164 голоса".

В Коркинском одномандатном округе побеждает Валерий Гартунг. За него проголосовало 71 тыс. 232 избирателя. "Единоросс" Антон Рыжий по итогам голосования на втором месте.

В магнитогорском одномандатном округе лидирует действующий депутат Госдумы от "ЕР" Виталий Бахметьев. Второе место у представителя КПРФ Элмара Рустамова.

В Златоустовском округе больше всего голосов отдано за депутата Госдумы, "единоросса" Олега Колесникова (75 тыс. 926 голосов). На втором месте "эсер" Павел Логинов (33 тыс. 23 голоса).

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Теги: выборы в Госдуму, результаты, Валерий Гартунг, Владимир Бурматов,



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