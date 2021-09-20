Госдума от Прикамья может пополниться "Новыми людьми". "ЕР" не сумела набрать даже 35%

Партия "Новые люди" имеет все шансы попасть в Госдуму от Пермского края. Согласно данным избиркома, после обработки 70,06% протоколов на выборах в Госдуму РФ партию поддержали 7,74% избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Лидерство традиционно у "ЕР" - 34,88%. И это значительно ниже показателя 2016 года - 42,65%.

Второе место у КПРФ - 22,47%. На третьем месте "эсеры" - у них 10,70%.

Партия ЛДПР набрала в этой гонке 10,28%

Остальные партии не смогли набрать больше 5% голосов.

По одномандатным округам, по предварительным данным, побеждают кандидаты от "Единой России". В округе №58 лидирует действующий депутат, экс-мэр Перми Игорь Шубин (32,38%). В округе №59 пока побеждает депутат заксобрания Роман Водянов (32,95%). В округе №60 лидерство у действующего парламентария Дмитрия Скриванова (32,43%). В округе №61 пока побеждает депутат краевого парламента Ирина Ивенских (25,72%).

Ранее сообщалось, что "Новые люди" могут также попасть в заксобрание Прикамья и думу Перми.