20 Сентября 2021
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Политика Свердловская область В России
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

Избирательная комиссия Свердловской области назвала предварительные итоги выборов депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу.

Как сообщается на официальном сайте избиркома, в Свердловском округе победу одержал Андрей Альшевских – за него отдали голоса 23 тыс. 661 избиратель. В Серовском округе победил Антон Шипулин (26 тыс. 54 голоса), в Каменск-Уральском – Лев Ковпак (9 тыс. 455), в Березовском – Сергей Чепиков (10 тыс. 758).

В Нижнетагильском округе больше всех голосов набрал Константин Захаров – 38 тыс. 381. В Асбестовском округе победу одержал Максим Иванов (27 тыс. 91), а в Первоуральском – Зелимхан Муцоев (35 тыс. 675).

Напомним, по итогам трехдневного голосования в Свердловской области за кандидатов в депутаты Госдумы и заксобрание явка избирателей составила 46-47%, что превышает аналогичные показатели за 2016 год.

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Теги: Госдума, депутаты, выборы, итоги



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