В Свердловской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

Избирательная комиссия Свердловской области назвала предварительные итоги выборов депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу.

Как сообщается на официальном сайте избиркома, в Свердловском округе победу одержал Андрей Альшевских – за него отдали голоса 23 тыс. 661 избиратель. В Серовском округе победил Антон Шипулин (26 тыс. 54 голоса), в Каменск-Уральском – Лев Ковпак (9 тыс. 455), в Березовском – Сергей Чепиков (10 тыс. 758).

В Нижнетагильском округе больше всех голосов набрал Константин Захаров – 38 тыс. 381. В Асбестовском округе победу одержал Максим Иванов (27 тыс. 91), а в Первоуральском – Зелимхан Муцоев (35 тыс. 675).

Напомним, по итогам трехдневного голосования в Свердловской области за кандидатов в депутаты Госдумы и заксобрание явка избирателей составила 46-47%, что превышает аналогичные показатели за 2016 год.