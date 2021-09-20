20 Сентября 2021
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

"Новые люди" появятся в заксобрании Прикамья и думе Перми

По предварительным итогам голосования, партия "Новые люди" проходят в краевой парламент и Пермскую гордуму, передает корреспондент Накануне.RU.

Крайизбирком обработал более половины протоколов (68,21%) на выборах депутатов регионального заксобрания. Пока в краевой парламент проходят пять партий. Лидером является "Единая Россия" с результатом 34,32%.

Второе место у КПРФ - 22,44%. У партии "Справедливая Россия — За правду" - третье место и результат - 11,25%.

Партия ЛДПР набрала 10,01% и "Новые люди" - 7,51%.

"Партия пенсионеров" набрала 4,88% и близка к преодолению 5% барьера.

По выборам в пермскую гордуму предварительный расклад такой. После обработки около 90% протоколов: "Единая Россия" - 29,53%, КПРФ - 19,49%, "Справедливая Россия - За правду" - 11,73%, "Новые люди" - 11,56%, ЛДПР - 8,20%.

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Теги: Новые люди, голосование, итоги, заксобрание, дума



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