Дегтярев побеждает в Хабаровском крае после обработки 99% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, представляющий ЛДПР, по итогам обработки 99,75% протоколов лидирует на выборах главы региона.

Он набирает 56,81% голосов. За него проголосовали 235 тыс. 607 человек. Явка на выборах в крае составила 42%, передает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, член ЛДПР Сергей Иванов заявил, что не может считать однопартийца Михаила Дегтярева избранным губернатором Хабаровского края.

Кроме того, власти могут получить новый виток протестов в регионе.