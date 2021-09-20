20 Сентября 2021
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Политика Дальневосточный ФО
Михаил Дегтярев (2020) | Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Дегтярев побеждает в Хабаровском крае после обработки 99% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, представляющий ЛДПР, по итогам обработки 99,75% протоколов лидирует на выборах главы региона.

Он набирает 56,81% голосов. За него проголосовали 235 тыс. 607 человек. Явка на выборах в крае составила 42%, передает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, член ЛДПР Сергей Иванов заявил, что не может считать однопартийца Михаила Дегтярева избранным губернатором Хабаровского края.

Кроме того, власти могут получить новый виток протестов в регионе.

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Теги: Дегтярев, Хабаровский край



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Ранее 19.09.2021 22:09 Мск Член ЛДПР: Дегтярев не может считаться избранным губернатором


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