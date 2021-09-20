20 Сентября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" лидирует в Пермском крае

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае.

Она набирает 35,15% голосов. Таковы итоги после обработки 54,97% протоколов. На втором месте КПРФ, у которой 22,31%. У "Справедливой России - За правду" - 10,69%. Затем идут ЛДПР (10,39%) и "Новые люди" (7,58%).

Что касается голосования по одномандатным округам на территории края, в округе №58 лидирует Игорь Шубин от "Единой России" с 33%, Олеся Горбунова от КПРФ - 21%. В округе №59 вырывается вперед Роман Водянов ("Единая Россия") с 32,85% и Марина Зимина с 19,57% от партии КПРФ. Округ №60 – Дмитрий Скриванов, представляющий "Единую Россию" с 33% и коммунист Алексей Костицин с 16,45%. Округ №61 – Ирина Ивенских от "Единой России" с 26,17% и Ксения Айтакова от КПРФ с 15,64%.

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Теги: Пермский край, голосование, выборы, Госдума



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