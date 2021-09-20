Шадаев: Минцифры готово масштабировать систему дистанционного голосования на всю страну

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Дистанционное электронное голосование (2021) | Фото: МГИК

Шадаев: Минцифры готово масштабировать систему дистанционного голосования на всю страну

Минцифры России технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну.

Как сообщил министр Максут Шадаев, очень большое количество москвичей выбрали данную форму голосования. "Если мы говорим про оставшуюся часть страны - шесть регионов, примерно 635 тыс. пользователей, это каждый десятый пользователь госуслуг уже в этих регионах сейчас проголосовал в электронном виде".

Глава ведомства назвал это "хорошим результатом". "Технически мы готовы, дальше - вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий", - отметил Шадаев в эфире телеканала "Россия-24".

Также, по его словам, технических проблем при проведении электронного голосования, регистрация на которое осуществлялась через "Госуслуги" в шести регионах, кроме Москвы, не было, сказал глава Минцифры. При этом он отметил, что DDoS-атаки на систему проводились ежедневно, "но значимого эффекта не оказали", передает РИА "Новости".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Шадаев, Минцифры, выборы, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.09.2021 02:10 Мск Венедиктов раскрыл причину задержки с подсчетом данных онлайн-голосования в Москве
Ранее 20.09.2021 01:15 Мск В ЦИК заявили, что подсчет данных онлайн-голосования в Москве займет больше времени
Ранее 19.09.2021 23:44 Мск В Москве четыре часа не могут посчитать результаты дистанционного голосования


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети