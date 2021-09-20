Шадаев: Минцифры готово масштабировать систему дистанционного голосования на всю страну

Минцифры России технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну.

Как сообщил министр Максут Шадаев, очень большое количество москвичей выбрали данную форму голосования. "Если мы говорим про оставшуюся часть страны - шесть регионов, примерно 635 тыс. пользователей, это каждый десятый пользователь госуслуг уже в этих регионах сейчас проголосовал в электронном виде".

Глава ведомства назвал это "хорошим результатом". "Технически мы готовы, дальше - вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий", - отметил Шадаев в эфире телеканала "Россия-24".

Также, по его словам, технических проблем при проведении электронного голосования, регистрация на которое осуществлялась через "Госуслуги" в шести регионах, кроме Москвы, не было, сказал глава Минцифры. При этом он отметил, что DDoS-атаки на систему проводились ежедневно, "но значимого эффекта не оказали", передает РИА "Новости".