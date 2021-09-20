Венедиктов раскрыл причину задержки с подсчетом данных онлайн-голосования в Москве

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что результаты дистанционного электронного голосования на выборах депутатов в Госдуму в мегаполисе задерживаются из-за большого числа переголосовавших.

По его словам, первые результаты онлайн-голосования появятся до утра. В Москве протоколы дистанционного голосования обрабатывают "по мере поступления". "…Очень много переголосовавших… мы начали пересчитывать этих переголосовавших. А сейчас выкладываем тех, кто проголосовал один раз", - отметил Венедиктов, сообщает "Коммерсант".

Ранее в Центризбиркоме заявили, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени. Отмечалось, что в столице было больше голосовавших с помощью электронного голосования.