20 Сентября 2021
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Политика Центральный ФО Москва
Алексей Венедиктов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Венедиктов раскрыл причину задержки с подсчетом данных онлайн-голосования в Москве

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что результаты дистанционного электронного голосования на выборах депутатов в Госдуму в мегаполисе задерживаются из-за большого числа переголосовавших.

По его словам, первые результаты онлайн-голосования появятся до утра. В Москве протоколы дистанционного голосования обрабатывают "по мере поступления". "…Очень много переголосовавших… мы начали пересчитывать этих переголосовавших. А сейчас выкладываем тех, кто проголосовал один раз", - отметил Венедиктов, сообщает "Коммерсант".

Ранее в Центризбиркоме заявили, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени. Отмечалось, что в столице было больше голосовавших с помощью электронного голосования.

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Теги: Венедиктов , онлайн-голосование, выборы, Госдума



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