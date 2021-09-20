"Единая Россия" уступила КПРФ в Якутии

В Якутии КПРФ набрала 35,15% голосов избирателей, обойдя "Единую Россию" (33,22%).

Согласно данным Центризбиркома России, в регионе обработаны 100% протоколов. На выборах 2016 года коммунисты получили 14,35%.

Замыкает тройку партия "Новые люди", у которой 9,87%. Далее идут "Справедливая Россия - за правду" - 8,19% (в 2016 году - 15,19%), ЛДПР - 5,14% (в 2016 году - 10,7%).

По якутскому одномандатному округу победу одержал Петр Аммосов (КПРФ), у него 21,61% голосов. Единоросс Петр Черкашин получат 20,07% голосов, Федот Тумусов ("Справедливая Россия - за правду") - 19,55%.