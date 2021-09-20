В ЦИК заявили, что подсчет данных онлайн-голосования в Москве займет больше времени

Подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем подсчет в Центризбиркоме.

Об этом сообщил комиссии Николай Булаев. Он объяснил это тем, что в столице было больше голосовавших с помощью электронного голосования.

По данным Булаева, в Москве на онлайн-голосование зарегистрировались 2 млн человек. "Нужно собрать ключ, уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, что само по себе непростая процедура. Нужно эти списки уточнить, потом эти списки выгружаются, потом осуществляется подсчет голосов",— отметил зампред.

Булаев подчеркнул, что в Центризбиркоме было меньше обрабатываемых онлайн-голосов — около 600 тыс., пишет "Коммерсант".

В интернете начинают обсуждать столь длительные сроки подсчета на ДЭГ, одним из преимуществ которого называли точность и скорость объявления результатов.