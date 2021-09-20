КПРФ вышла на первое место в Ненецком АО

Михаил Райн (КПРФ) вышел на первое место на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Ненецком автономном округе.

Таковы результаты после обработки 76,38% протоколов. По данным Центризбиркома, Райн набирает 38,91%. За ним идет представитель "Единой России" Сергей Коткин - 37,03%. Андрей Смыченков от ЛДПР набирает 6,74% голосов избирателей.

Всего в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 221 выдвигались кандидаты от ЛДПР, "Зеленых", "Справедливой России - За правду", "Единой России", КПРФ, "Коммунистов России".