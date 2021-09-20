20 Сентября 2021
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Сергей Миронов (2019) | Фото: youtube.com

Заявления Миронова о недопуске наблюдателей могут быть связаны с расколом в отделении СРЗП

Заявления главы партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова о недопуске наблюдателей от партии на участки в Башкирии связаны с неверным информированием, при этом нарушений нет.

Об этом сообщил ТАСС  представитель регионального отделения партии Юрий Игнатьев.

Ранее Миронов подал в Центризбирком России жалобу на то, что на ряд участков в Башкирии не допускают наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. "Но, несмотря на внутренние разногласия, люди сидят на местах, все в принципе нормально", — отметил Игнатьев.

Часть регионального отделения выступила за избрание его главой депутата Госдумы Гаджимурада Омарова, которого полномочным главой регионального отделения считает и Сергей Миронов, пишет "Коммерсант".

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Теги: Миронов, СРЗП, выборы



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