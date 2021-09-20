Заявления Миронова о недопуске наблюдателей могут быть связаны с расколом в отделении СРЗП

Заявления главы партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова о недопуске наблюдателей от партии на участки в Башкирии связаны с неверным информированием, при этом нарушений нет.

Об этом сообщил ТАСС представитель регионального отделения партии Юрий Игнатьев.

Ранее Миронов подал в Центризбирком России жалобу на то, что на ряд участков в Башкирии не допускают наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. "Но, несмотря на внутренние разногласия, люди сидят на местах, все в принципе нормально", — отметил Игнатьев.

Часть регионального отделения выступила за избрание его главой депутата Госдумы Гаджимурада Омарова, которого полномочным главой регионального отделения считает и Сергей Миронов, пишет "Коммерсант".