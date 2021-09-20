В Москве четыре часа не могут посчитать результаты дистанционного голосования

Спустя четыре часа после завершения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве до сих пор не подсчитаны результаты. И их придется ждать еще "минут 40 – час" (по словам зампреда ЦИКа Николая Булаева). При этом ЦИК или Ростелеком не сообщают об атаках в текущий момент или о каких-либо технических проблемах – просто "идет подсчет голосов".

Отметим, что голоса остальных шести регионов, где проходило дистанционное голосование (а это 592 тыс. человек) были объявлены уже больше часа назад, они уточнены и окончательны.

В сети начинают обсуждать столь длительные сроки подсчета на ДЭГ, одним из преимуществ которого называли точность и скорость объявления результатов.

"Стесняюсь спросить. А что, электронное голосование не завершилось в 20:00, как и обычное? Или кто-то хочет сказать, что для ввода ключей и снятия результата необходимо БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСОВ?! Нет, серьезно?!" – задается риторическим вопросом в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

Интересно, что при этом мэр Москвы Сергей Собянин уже поспешил заявить о "надежности и честности" дистанционного голосования.

"Около 50% избирателей пришли и проголосовали. Впервые 2 миллиона человек в Москве проголосовали в электронном виде. Отдельные слова благодарности всей команде "Единой России", которые прошли каждый микрорайон, каждый двор. Надеюсь, что они победят. Спасибо огромному отряду наблюдателей, которые обеспечивали честность выборов. И конечно огромное спасибо штабу общественной поддержки", - заявил мэр Москвы.