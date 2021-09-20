Почти треть кандидатов из "списка Собянина" не проходит в Госдуму

Кандидаты в депутаты Госдумы из так называемого "списка Собянина" (представители "ЕР" плюс самовыдвиженцы и даже представительница СРЗП Галина Хованская) пока проигрывают почти в трети одномандатных округов столицы, это данные Центризбиркома.

Так, в одномандатном округе 196 после обработки 8,57% протоколов лидирует кандидат от КПРФ Валерий Рашкин. Второе место занимает представитель "Единой России" Тимофей Баженов, передает "Интерфакс". Кстати, Рашкин публикует данные по голосованию со всех УИКов, где они с Баженовым соперничают. И аномальный отрыв телеведущего от коммуниста фиксируется только в медучреждениях, в частности, в психиатрической больнице (там за Рашкина не проголосовал никто, за Баженова – 39 голосов).

В одномандатном округе 197 после обработки 2,08% протоколов вперед вырвался также кандидат от КПРФ Михаил Лобанов. За ним идет представитель "Единой России" Евгений Попов.

В округе 200 лидирует выдвиженец КПРФ Денис Парфенов, второе место у самовыдвиженца Дмитрия Певцова. Это данные после обработки 7,61% протоколов.

В округе 206 после обработки 9,02% голосов лидирует представитель КПРФ Андрей Гребенник, за ним - кандидат "Единой России" Александр Мажуга.

При этом в оставшихся 11 одномандатных округах лидируют представители "списка Собянина", например, эрудит Анатолий Вассерман.