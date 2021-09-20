Посчитано 20% бюллетеней: "Новые люди" переместились на пятое место

После подсчета 21,86% голосов избирателей на выборах в Госдуму лидирует по-прежнему "Единая Россия" – 43,55%. Она увеличивает отрыв от ближайшего преследователя – КПРФ. Коммунисты на второй позиции и набирают 22,73%. Третье место у ЛДПР (8,64%).

На четвертое место поднимается "Справедливая Россия – За правду" – 7,23%. Все еще проходит в Госдуму, но уже с пятого места партия "Новые люди" – 6,73%.

Остальные партии не проходят 5-процентный барьер и не попадают в Госдуму, а также они не набирают 3% и не могут претендовать на федеральное финансирование. 2,88% набирает "Партия пенсионеров", 1,47% - у "Коммунистов России". Едва преодолевает планку в 1% партия "Зеленые", остальные набирают менее процента, в их числе "Яблоко" (0,85%).