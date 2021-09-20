20 Сентября 2021
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Медведев спит, Олимпиада (2015) | Фото:

"Он приболел, у него сильный кашель": Турчак объяснил отсутствие Медведева в штабе "ЕР"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил журналистам и однопартийцам, что лидер партии, экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет присутствовать в штабе "ЕР" при подведении итогов выборов в Госдуму.

"Он [Медведев] приболел. У него сильный кашель, он сегодня не смог быть вместе с нами", - сказал Турчак. Он не уточнил, являются ли эти симптомы признаками коронавируса или у Медведева другое заболевание.

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Теги: андрей турчак, дмитрий медведев, единая россия, выборы в госдуму



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