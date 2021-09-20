"Он приболел, у него сильный кашель": Турчак объяснил отсутствие Медведева в штабе "ЕР"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил журналистам и однопартийцам, что лидер партии, экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет присутствовать в штабе "ЕР" при подведении итогов выборов в Госдуму.

"Он [Медведев] приболел. У него сильный кашель, он сегодня не смог быть вместе с нами", - сказал Турчак. Он не уточнил, являются ли эти симптомы признаками коронавируса или у Медведева другое заболевание.