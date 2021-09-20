20 Сентября 2021
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Политика В России
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

На дистанционном голосовании шести регионов "Единая Россия" набирает более 54%

ЦИК объявила результаты дистанционного электронного голосования в шести регионах (Москва считается отдельно, данных пока нет). Всего в шести регионах – Севастополе, Курской, Ярославской, Ростовской, Нижегородской и Мурманской областях – проголосовали дистанционно 592 тыс. избирателей.

На первом месте в ДЭГ идет "Единая Россия" – 54,25% голосов, на втором месте - КПРФ — 11,65%. Далее "Справедливая Россия — За правду" — 8,25%, ЛДПР — 7,86%, "Новые люди" — 7,66%. Остальные партии набирают меньше 5% голосов.

Почти половина всех проголосовавших дистанционно – это Ростовская область. Но далеко не все здесь являются ее жителями: к этому региону прикрепили жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта.

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Теги: единая россия, дистанционное голосование, ростовская область



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