КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

КПРФ после подсчета 9,81% бюллетеней лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области – у коммунистов 25,40%. "Единая Россия" набирает 25,15%, передает РИА Новости. На третьем месте "Справедливая Россия" – 20,96%.

Напомним, Ярославская область стала одним из семи регионов, где в этом году проводилось дистанционное электронное голосование. Всего в нем приняло участие 81,7 тыс. человек, и по результатам электронного голосования, которые объявил ЦИК, "Единая Россия" почти в три раза опережает КПРФ в этом регионе, а второе место занимает "Справедливая Россия – За правду".