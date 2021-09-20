20 Сентября 2021
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Политика Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В тюменской облдуме будут семь партий, - штаб КПРФ

Штаб КПРФ опубликовал предварительные данные результатов голосования на выборах депутатов тюменской облдумы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первые подсчитанные голоса, по данным тюменского обкома компартии, распределились так: "Единая Россия" – 36,13%, КПРФ – 15,32%, ЛДПР – 12,68%. Далее идут "Новые люди" (9,52%), "Справедливая Россия" – 7,55%, "Коммунисты России" – 6,36%, "Партия пенсионеров" – 5,35%.

"Партия Роста", согласно первым данным, не прошла барьер в 5%, получив поддержку 3,22% избирателей.

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Теги: тюменская облдума, выборы, результат



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