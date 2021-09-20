"Единая Россия" лидирует во всех регионах УрФО

На Урале партия "Единая Россия" лидирует на всех уровнях выборов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии. По предварительным данным, единороссы получают более 45% голосов от уральских избирателей.

Так среди лидеров-регионов - Тюменская область и Ямал, где за партию голосует более 50% и 65% соответственно. Лидером "ЕР" стала и в ХМАО, а также в Свердловской области, в которых "единороссы" одерживают победу во всех семи одномандатных округах и по спискам - 36% голосов (подсчет все еще ведется).

В Кургане по одномандатному госдумскому округу побеждает секретарь реготделения партии Александр Ильтяков. В Тюмени – руководитель МКС по Уральскому округу Иван Квитка, а в Челябинской области – действующий депутат Госдумы от Единой России Владимир Бурматов.