20 Сентября 2021
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Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

"Единая Россия" лидирует во всех регионах УрФО

На Урале партия "Единая Россия" лидирует на всех уровнях выборов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии. По предварительным данным, единороссы получают более 45% голосов от уральских избирателей.

Так среди лидеров-регионов - Тюменская область и Ямал, где за партию голосует более 50% и 65% соответственно. Лидером "ЕР" стала и в ХМАО, а также в Свердловской области, в которых "единороссы" одерживают победу во всех семи одномандатных округах и по спискам - 36% голосов (подсчет все еще ведется).

В Кургане по одномандатному госдумскому округу побеждает секретарь реготделения партии Александр Ильтяков. В Тюмени – руководитель МКС по Уральскому округу Иван Квитка, а в Челябинской области – действующий депутат Госдумы от Единой России Владимир Бурматов.

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Теги: Единая Россия, выборы



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