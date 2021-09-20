Член ЛДПР: Дегтярев не может считаться избранным губернатором

Член ЛДПР Сергей Иванов заявил, что не может считать однопартийца Михаила Дегтярева избранным губернатором Хабаровского края. Об этом он заявил в эфире RTVi.

"Он не сможет считаться нормально избранным губернатором, за него могли проголосовать просто члены избирательной комиссии, но он не имеет морального права называться губернатором", - сказал он.

По его словам, формально у нас прошли выборы, "а по факту это выборы между виселицей и расстрелом".

Напомним, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,64% голосов на выборах главы региона после обработки 60,42% протоколов, следует из данных информационного центра ЦИК РФ. Явка оказалась рекордной за последние шесть лет, составив 42%.