После обработки 12,43% протоколов "ЕР" получает 40% голосов

После обработки 12,43% протоколов на выборах в Государственную думу голоса распределились следующим образом:

"Единая Россия" — 40,13%;

КПРФ — 24,35%;

ЛДПР — 9,26%;

"Новые люди" — 7,58%;

"Справедливая Россия — За правду" — 6,87%.

Остальные партии не преодолели 5%-барьер.

По одномандатным округам "Единая Россия" после подсчета 12,68% подсчетов протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует в 131 одномандатном округе, КПРФ — в 10 округах, "Справедливая Россия — За правду" — в пяти, "Новые люди" — в одном, "Гражданская платформа" — также в одном.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году "ЕР" набрала 49,32%, КПРФ – 19,19%, ЛДПР – 11,67%, "СР" – 13,24%. При этом только половина депутатов избирается по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам.