20 Сентября 2021
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Политика В России
выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

После обработки 12,43% протоколов "ЕР" получает 40% голосов

После обработки 12,43% протоколов на выборах в Государственную думу голоса распределились следующим образом:

"Единая Россия" — 40,13%;
КПРФ — 24,35%;
ЛДПР — 9,26%;
"Новые люди" — 7,58%;
"Справедливая Россия — За правду" — 6,87%.

Остальные партии не преодолели 5%-барьер.

По одномандатным округам "Единая Россия" после подсчета 12,68% подсчетов протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует в 131 одномандатном округе, КПРФ — в 10 округах, "Справедливая Россия — За правду" — в пяти, "Новые люди" — в одном, "Гражданская платформа" — также в одном.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году "ЕР" набрала 49,32%, КПРФ – 19,19%, ЛДПР – 11,67%, "СР" – 13,24%. При этом только половина депутатов избирается по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам.

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Теги: выборы, единая россия



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