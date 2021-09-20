Фотографу Лошагину снова не дали выйти по УДО. Убийца жалуется на "рабский труд"

В понедельник в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который ранее удовлетворил ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении.

Напомним, в 2015 году гламурный фотограф был осужден к 9 годам и 10 месяцам колонии за убийство своей жены - модели Юлии Прокопьевой. В начале августа этого года суд разрешил Лошагину выйти по УДО, но прокуратура выступила против этого и подала апелляцию.

Сегодня в Свердловском областном суде состоялось ее рассмотрение. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, Дмитрий Лошагин участвовал в заседании по видеосвязи. Интересы фотографа в суде представлял его адвокат.

Мать убитой модели Светлана Рябова участвовала очно, она приехала из Нижнего Тагила.

Адвокат осужденного заявил, что все заработанные в колонии деньги Лошагин направлял на погашение иска. Защитник представил суду соответствующие документы.

А согласно характеристике из колонии, у Лошагина наблюдается средний риск деструктивного поведения. Также он "отрицательно влияет на других осуждённых". Кроме этого, он до сих пор не признал вину и не раскаялся. В связи с этим в колонии посчитали освобождение фотографа преждевременым.

Сам Дмитрий Лошагин заявил, что "сейчас не 37-й год". По его словам, в колонии у него был только один выговор. Также он участвовал в различных мероприятиях в ИК, которые проводились до пандемии. Он заявил, что "никогда не представлял общественной опасности".

"Я всю жизнь создавал произведения искусства и работал на общество", - подчеркнул фотограф, добавив, что в колонии он прошел "рабский труд". Под этим он подразумевает, видимо, то, что своими руками сделал 64 стула.

Представитель прокуратуры заявила, что в культурно-массовых мероприятиях в колонии Лошагин участвует не всегда, а в спортивных - не участвует вовсе.

Светлана Рябова отметила, что ей не нужны извинения Лошагина. "Его деньги не вернут мне дочь. Прошу отменить решение суда (об УДО фотографа, - прим.)",- добавила женщина.

"Горбатого могила исправит. А он никогда не исправится. Я его реально боюсь и не представляю, что может придумать этот человек!" - эмоционально добавила Рябова.

Дмитрий Лошагин оставил ее выступление без комментариев. "Я уже все сказал. Надеюсь на вашу мудрость", - обратился он к судье.

Судья огласил решение: постановление Чкаловского райсуда отменить, дело передать на новое разбирательство в тот же суд, но в ином составе суда. Таким образом, Лошагин продолжит отбывать срок.

Ранее Дмитрий Лошагин неоднократно пытался досрочно выйти на свободу, но суд каждый раз отказывал фотографу. Мать убитой модели называла его "страшным человеком".