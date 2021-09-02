Новые covid-ограничения в Турции не будут касаться иностранных туристов

Иностранные туристы не попадают под новые covid-ограничения, введенные в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики. Напомним, что коронавирусные ограничения начинают действовать с 6 сентября и запрещают посещать концерты, кино и театры гостям без справки о перенесенной инфекции или отрицательном тесте на COVID-19.

В МИД заявили, что под эти правила попадают только граждане Турции и иностранцы, имеющие вид на жительство в стране.

Напомним, что с 1 сентября авиакомпания "Победа" запускает прямые рейсы в Анталию из Екатеринбурга. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю из "Кольцово".