02 Сентября 2021
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Политика В России Крым
Скифское золото (2016) | Фото: dialog.ua

Суд Амстердама отложил вынесение приговора по делу о скифском золоте

Вынесение решения по делу о скифском золоте отложено до 26 октября текущего года. Решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Мелиссу Зейлстра.

"Судебное решение по делу о крымских сокровищах было назначено на 14 сентября 2021 года. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами вынести приговор в этот день не удастся. Решение будет отложено до 26 октября 2021 года", - сообщили в суде

Напомним, что с февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации. 14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение.

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Теги: Амстердам, скифское золото, приговор



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