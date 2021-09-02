Бывшего сторонника экс-схиигумена Сергия Могучева арестовали до 20 октября

Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга, бывший помощник и сторонник экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев арестован до 20 октября. Судебное заседание о мере пресечения состоялось сегодня. Вину подсудимый не признал.

Напомним, что Могучева задержали накануне по подозрению в экстремизме. Силовики нашли его в Ишиме, где тот находился с супругой по работе. После этого Всеволода доставили в уральскую столицу для проведения следственных действий. Позже адвокаты Романова заявили, что Могучева "взяли в заложники" для давления на бывшего схиигумена.

Также вчера стало известно, что Сергий стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы, однако на сегодняшний день обвинение в экстремизме Романову не предъявлено.

Напомним, на днях суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигумену – до 10 февраля 2022 года. Дело Николая Романова передано в Измайловский районный суд Москвы.

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