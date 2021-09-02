В Россию возвращается авиация Минобороны после помощи Турции в тушении пожаров

После помощи в тушении пожаров в Турции, экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 возвращаются обратно в Россию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Бороться с огнем помогало четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8, которыми было осуществлено 179 вылетов на пожаротушение и 455 сбросов воды общей массой порядка 7,5 тыс.т.

Торжественная церемония проводов воздушных огнеборцев состоялась в аэропорту Антальи. Там местные чиновники поблагодарили российскую авиацию Минобороны за помощь с природными пожарами.

Напомним, что на 12 августа в Турции не было зафиксировано ни одного непотушенного пожара. До этого, 2 августа силовики задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые устроили пожар в районе города Милас провинции Мугла.

Ранее ответственность за поджог лесов взяла на себя организация "Дети огня", признанная в Турции террористической. По данным местного издания Yeni Şafak, организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана официальной Анкарой террористической. В заявлении организации говорится, что члены "Детей огня" пошли на поджоги лесов, потому что "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

Лесные пожары в Турции унесли жизни минимум восьми человек.