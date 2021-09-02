02 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
велосипедная дорожка, велодорожка (2016) | Фото: i.ytimg.com

Орлов: В Екатеринбурге появится больше отдельных дорожек для велосипедистов и владельцев самокатов

В уральской столице определили возможные места для организации выделенных велодорожек, которые должны появиться уже в следующем сезоне. Об этом в своем Instagram рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, в 2021 году около 260 тыс. горожан уже воспользовались сервисом кикшерига, а по уровню развития Екатеринбург уступает только Москве и Санкт-Петербургу, являясь региональным лидером по разным статистическим показателям.

Электросамокаты стали популярным видом транспорта в Екатеринбурге. Поездки в этом сезоне уже рассчитываются в миллионах. Знаю, что и некоторые сотрудники администрации Екатеринбурга используют электросамокаты как вид транспорта. Раз это уже не просто развлечение, значит, нам нужно вводить правила и регулировать эту сферу. А не просто вводить запреты", - отметил градоначальник.

Он вспомнил об ограничение скорости для самокатов, который был вынужденно введен в центральной части города в этом году. В связи с этим уже было обследовано несколько десятков улиц и определены места для выделения дополнительных велодорожек. В качестве эксперимента будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки. Более того, в этом сезоне также должны появиться зоны виртуальной парковки.

"Культура разделения пешеходных и транспортных потоков еще только складывается. Пешеходы часто не замечают, что идут по велодорожкам. И я кстати не исключение. Вчера на обходе улицы Горького, к своему стыду, шел по велодорожке. Просто не заметил. Лихачи на самокатах в свою очередь часто гоняют прямо в толпе, пугают прохожих и провоцируют конфликты. Чтоб навести порядок на тротуарах, будем работать с двух сторон: прививать культуру корректного взаимодействия и развивать велодорожную инфраструктуру. И к следующему сезону будет гораздо лучше", - заверил глава города.

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Теги: самокаты, велосипеды, дорожки, Екатеринбург, Орлов



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