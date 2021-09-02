Аэропорт Кабула может возобновить работу уже в ближайшие дни

Турция и Катар оказали финансовую поддержку аэропорту Кабула, благодаря чему последний может возобновить работу уже в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сумма поддержки составляет 30 млн долларов США, сообщает представитель "Талибана"* Шер Мохаммед Аббаса Станекзай. По его словам аэропорт должен открыться уже в течение двух дней.

Напомним, "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта в столице Афганистана. Два взрыва прогремели 26 августа у воздушной гавани Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — британцы и американцы. Погибло более 200 человек. Среди жертв атаки — 13 американских военных, обеспечивающих эвакуацию людей из Афганистана.

Президент США Джо Байден после взрывов у аэропорта Кабула приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского государства". 30 августа американские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, выпущенных по территории аэропорта Кабула, сообщает Reuters. По предварительным данным, потерь среди американских военнослужащих нет.