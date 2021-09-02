02 Сентября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Прикамье жителей старше 60 лет завлекают на прививку от коронавируса розыгрышем автомобиля

Жителей Пермского края старше 60 лет стараются привлечь на вакцинацию розыгрышем автомобиля и других призов. Об этом сегодня сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень на заседании совета глав муниципальных образований, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция стартует с 6 сентября.

"Жители Пермского края старше 60 лет могут привиться первой дозой после 6 сентября, могут прийти и ранее привившиеся — вакцинироваться второй дозой. Им будут выданы флаеры. Эти люди будут участвовать в розыгрыше. Главный приз — автомобиль. Вообще много призов, которые будут разыграны — их порядка 300", — сообщила Крутень.

Также в минздраве признали, что не смогли выполнить задачу федеральных властей по вакцинации к 1 сентября 60% жителей края. В настоящий момент провакцинировано 56,4% от числа людей, подлежащих вакцинации.

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Теги: лотерея, автомобиль, вакцинация



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