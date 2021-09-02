02 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
Кировка, Челябинск (2015) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске не будут ограничивать время продажи алкоголя на Кировке

В Челябинске не будут ограничивать время продажи алкоголя в заведениях общепита на Кировке. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Сушков, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в СМИ появилась информация, что с инициативой ограничить ночную торговлю спиртными напитками в барах и ресторанах на Кировке выступил общественный совет областного ГУ МВД России.

"Сама идея о том, чтобы ограничить время реализации спиртных напитков в заведениях общепита ни на Коровке, ни на каких-либо еще улицах, в правительстве не рассматривалась и не рассматривается", - заявил Сергей Сушков.

По словам вице-губернатора, федеральным законодательством запрещено изменять время торговли алкоголем в общепите, ресторанах, кафе нормативными актами субъектов Федерации. Региональные власти могут только ограничивать время торговли в местах розничной торговли.

"Мы прекрасно понимаем, что сфера услуг с большими усилиями восстанавливается после вынужденных ограничений прошлого года из-за пандемии. Лишать бизнес существенной доли дохода рискованно с точки зрения экономики. В целом в этой теме поставлена точка и не стоит ее дальше развивать. Все равно такая мера принята не будет и не может быть принята", - подчеркнул он.

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Теги: Кировка, алкоголь, спиртное, ограничение,



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