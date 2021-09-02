В Перми собака откусила ребёнку ухо

В Перми собака откусила ребёнку ухо, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Это произошло вечером 1 сентября в микрорайоне Чапаевский. Восьмилетний мальчик катался на велосипеде. Его сопровождала мама, которая выгуливала домашнюю собаку на поводке. Школьник случайно наехал на животное. Собака отреагировала на событие агрессивно: она напала на мальчика и укусила его за голову.

В полиции уточнили, что животное откусило ребёнку ухо. Мама мальчика вызвала "Скорую помощь", пострадавшего отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. Семья на учёте в полиции не состоит.