02 Сентября 2021
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Происшествия Пермский край
злая собака (2015) | Фото: www.aport.by

В Перми собака откусила ребёнку ухо

В Перми собака откусила ребёнку ухо, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Это произошло вечером 1 сентября в микрорайоне Чапаевский. Восьмилетний мальчик катался на велосипеде. Его сопровождала мама, которая выгуливала домашнюю собаку на поводке. Школьник случайно наехал на животное. Собака отреагировала на событие агрессивно: она напала на мальчика и укусила его за голову.

В полиции уточнили, что животное откусило ребёнку ухо. Мама мальчика вызвала "Скорую помощь", пострадавшего отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. Семья на учёте в полиции не состоит.

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Теги: собака, ухо, прогулка



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